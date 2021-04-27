В Подмосковье трое бандитов совершили разбои на полтора миллиона рублей

В Московской области бандиты совершали разбойные нападения на частные дома. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что они тщательно готовились к каждому налету. Выбирали только постройки, расположенные на окраинах населенных пунктов, причем возле леса. Несколько дней они в бинокли наблюдали за такими домами, изучали алгоритм жизни хозяев. А затем, в темное время суток, в масках врывались в жилища и, угрожая электрошокером либо пистолетом, связывали хозяев. Они отбирали только деньги и ювелирные украшения, тяжелыми вещами себя не обременяли. Полиции известно о двух разбойных нападениях на территории городского округа Одинцово и об одном - в городском округе Домодедово. Общий ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.

Бандитов вычислили сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу.

Взяли их при при поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Налетчиками оказались трое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья от 30 до 40 лет, двое из которых ранее судимы.

В их жилье изъяты мобильные телефоны, украденные ювелирные изделия, часы, монтировка, электрошокер и пистолет. Все задержанные взяты под стражу. Сейчас устанавливают другие эпизоды их разбоев.