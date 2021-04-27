Новости

Социологи назвали самые патриотичные города России 10:13
Экотропа со смотровыми площадками откроется в "Парке Яуза" 10:13
В Хакасии задержали мать погибших после пожара детей 10:10
В Подмосковье в конце апреля выпал снег, синоптики ждут похолодания 10:09
Конституционный референдум в Беларуси пройдет зимой 2022 года 10:01
"Жигули" попали в рейтинг самых массовых моделей в мире 10:00
Видео: В Нижнем Новгороде подросток за рулем ВАЗа сбил полицейского 09:55
В Кургане на День Победы запретили продавать алкоголь 09:53
Встреча ОПЕК+ состоится раньше запланированного срока 09:47
Власти Литвы не смогли доказать суду "угрозу" от песен Киркорова 09:45
Президент Латвии призвал искоренить русский язык на рынке труда 09:43
В Москве сделать прививку от COVID-19 можно будет еще в 9 торговых центрах 09:38
В Подмосковье трое бандитов совершили разбои на полтора миллиона рублей 09:36
Ученые нашли необычное средство для борьбы с коронавирусом 09:24
Доля российского экспорта в долларах упала ниже 50 процентов 09:21
Банда девушек воровала дорогие телефоны в столичном метро 09:11
В Петербурге скончалась 35-летняя вдова скульптора Романа Шустрова 09:06
На Урале суд признал право на маткапитал за умершего ребенка 09:02
Названы отрасли c наибольшим ростом средних зарплат во время пандемии 08:55
В США заявили о важности Минских соглашений 08:50
Гол Барабанова в дебютном матче принес победу "Сан-Хосе" 08:45
В Братске на стадионе обрушилась трибуна с людьми 08:30
В Хакасии при пожаре погибли запертые в квартире трое детей 08:24
Разработчики "Спутника V" объяснили отказ Бразилии ввозить вакцину 08:20
Тренер юниорской сборной России по хоккею прокомментировал победу над США 08:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 09:36
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье трое бандитов совершили разбои на полтора миллиона рублей

Текст: Михаил Фалалеев

В Московской области бандиты совершали разбойные нападения на частные дома. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что они тщательно готовились к каждому налету. Выбирали только постройки, расположенные на окраинах населенных пунктов, причем возле леса. Несколько дней они в бинокли наблюдали за такими домами, изучали алгоритм жизни хозяев. А затем, в темное время суток, в масках врывались в жилища и, угрожая электрошокером либо пистолетом, связывали хозяев. Они отбирали только деньги и ювелирные украшения, тяжелыми вещами себя не обременяли. Полиции известно о двух разбойных нападениях на территории городского округа Одинцово и об одном - в городском округе Домодедово. Общий ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.

В Подмосковье найдена мертвой 14-летняя школьница

Бандитов вычислили сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу.

Взяли их при при поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Налетчиками оказались трое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья от 30 до 40 лет, двое из которых ранее судимы.

В их жилье изъяты мобильные телефоны, украденные ювелирные изделия, часы, монтировка, электрошокер и пистолет. Все задержанные взяты под стражу. Сейчас устанавливают другие эпизоды их разбоев.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство Росгвардия Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

В МИД РФ предупредили о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
Разработчики "Спутника V" объяснили отказ Бразилии ввозить вакцину
Пушков оценил желание США "снизить напряженность" в отношениях с РФ
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая
Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
В сгоревшей "Невской мануфактуре" не было систем пожаротушения
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура