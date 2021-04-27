Видео: В столице завершился пропуск половодья

Пропуск половодья в столичном регионе прошел в штатном режиме, все водохранилища наполнены в достаточном объеме для обеспечения города водой. Такой результат озвучил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Завершены мероприятия по пропуску весеннего половодья, несмотря на аномально снежную зиму пропуск "большой воды" прошел в штатном режиме, - отметил Петр Бирюков. - Городские службы заранее подготовили все гидротехнические сооружения и обеспечили полноценную работу водохранилищ, которые смогли принять весь талый сток с водосборных территорий".

Заммэра напомнил, что подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской.

"В настоящее время все водохранилища заполнены до плановых отметок. Для Москворецкой водной системы этот показатель составляет 87%, или 648 млн куб. м, для резервной Вазузской системы - 88%, или 485 млн куб. м", - рассказал Петр Бирюков. Достигнутые показатели наполнения водохранилищ позволяют гарантировать надежное водоснабжение московского региона качественной питьевой водой".

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в период пропуска половодья был усилен контроль качества воды.