Фрегат "Маршал Шапошников" вошел в состав Тихоокеанского флота

Фрегат "Маршал Шапошников" после ремонта и модернизации завершил заводские испытания и вновь включен в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота.

В полигонах боевой подготовки фрегат провел пуски крылатых ракет комплекса "Калибр" по морским и воздушным целям, выполнил серию артиллерийских стрельб, торпедами и глубинными бомбами атаковал субмарину "противника", поразил зенитными ракетами "Кинжал" воздушную мишень и осуществил постановки радиоэлектронных помех.

Обновленный авиационный комплекс корабля проверили экипажи вертолетов Ка-27. Летчики морской авиации успешно выполнили полеты с палубы фрегата на стопе и на ходу

Как сообщает пресс-служба ВВО, в рамках модернизации демонтированы и вновь изготовлены по чертежам проектанта более 40 процентов корпусных конструкций. На 80 процентов заменены магистральные кабельные трассы. Модернизированный корабль в дополнение к противолодочным и противовоздушным системам, получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК" и "Уран", а также новейшее артиллерийское и радиоэлектронное вооружение.