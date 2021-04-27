В Казани при обыске загорелась квартира с взрывоопасными веществами

В Казани сотрудники МВД по РТ пришли с обыском в одну из квартир по улице Батыршина. В ходе следственных действий представители уголовного розыска обнаружили у жителя города порох, патроны различного калибра и разные компоненты для изготовления взрывоопасных веществ.

По информации пресс-службы ведомства, во время изъятия запрещенных предметов произошло их возгорание.

Звонок о возгорании в квартире на втором этаже поступил в 12:19. Прибывшие на место пожарные обнаружили 5 человек в зоне плотного задымления. С помощью спасательных масок на сжатом воздухе они спасли людей. 10 человек из соседних квартир эвакуировались самостоятельно. По информации пресс-службы ведомства, в 12:49 открытое горение в квартире было локализовано.

В ходе инцидента пострадавших нет, подозреваемый в хранении взрывчатых веществ задержан, на месте работают сотрудники оперативных служб. По информации источников "РГ", появившееся ранее в СМИ сообщения о произошедшем взрыве в квартире не соответствуют действительности.