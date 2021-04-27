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27.04.2021 15:38
Рубрика: Происшествия

В Прикамье суд арестовал мать четверых детей, погибших при пожаре

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Прикамье суд арестовал на два месяца жительницу города Чусовой Пермского края, четыре малолетних ребенка которой погибли при пожаре.

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Как пояснили в СУ СК России по региону, 23 апреля подсудимая оставила своих детей (в возрасте шести и пяти лет, а также двоих трехлетних) без присмотра дома. Через некоторое время дом загорелся. Во время пожара детям спастись не удалось.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Обвиняемая в полном объеме признала вину в содеянном.

В настоящее время в рамках уголовного дела допрошено более 60 свидетелей, проводятся необходимые судебные экспертизы для установления причины трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

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