В Прикамье суд арестовал мать четверых детей, погибших при пожаре

В Прикамье суд арестовал на два месяца жительницу города Чусовой Пермского края, четыре малолетних ребенка которой погибли при пожаре.

Как пояснили в СУ СК России по региону, 23 апреля подсудимая оставила своих детей (в возрасте шести и пяти лет, а также двоих трехлетних) без присмотра дома. Через некоторое время дом загорелся. Во время пожара детям спастись не удалось.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Обвиняемая в полном объеме признала вину в содеянном.

В настоящее время в рамках уголовного дела допрошено более 60 свидетелей, проводятся необходимые судебные экспертизы для установления причины трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.