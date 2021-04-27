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27.04.2021 03:00

АО "РЭС" напомнило застройщикам о бдительности при заключении договоров

Новосибирская область сохраняет устойчивую динамику развития. Строится множество жилых комплексов и производственных объектов, развивается торговля и промышленность. В связи с этим на протяжении последних лет в регионе сохраняется активный спрос на услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям. Особенно актуальна данная ситуация в Новосибирске и его агломерации - в ближайших к мегаполису районах области.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Крупнейшим электросетевым предприятием области является акционерное общество "Региональные электрические сети", которое занимает более 70 процентов рынка услуг передачи и распределения электроэнергии и, соответственно, технологического присоединения потребителей к электрическим сетям. И даже несмотря на это, в регионе в настоящее время присутствуют порядка 40 смежных сетевых организаций (ССО).

Некоторые из них активно заявляют о готовности в кратчайшие сроки купить или забрать в аренду объекты электросетевого хозяйства, возведенные застройщиками достаточно крупных объектов капстроительства. Это позволяет таким ССО получать оплату за передачу электроэнергии по сетям и продвигать свои услуги по технологическому присоединению новых заявителей.

При этом подобные смежные сетевые организации осуществляют свою деятельность на территориально ограниченной зоне, в которой находятся их электросети, а также могут не иметь квалифицированного персонала, позволяющего оперативно обеспечить надлежащий уровень технического обслуживания электросетевого хозяйства.

Кроме того, при заключении договоров на технологическое присоединение недобросовестными компаниями могут быть использованы различные ухищрения, которые будут иметь негативные последствия для заявителя.

Например, такие, как:

* выдача технических условий с указанием завышенных требований к объектам электросетевого хозяйства заявителей, что, безусловно, ведет к дополнительным расходам;

* заключение договоров, заведомо не имея возможности обеспечить требуемую категорию по надежности электроснабжения;

* и многое другое.

В конечном итоге введенный в заблуждение заявитель либо сталкивается с тем, что, заплатив за услугу такого технологического присоединения, может получить на руки документы, не имеющие юридической силы со множеством ошибок и неточностей. Либо, что еще хуже, у вновь присоединенных потребителей начинаются проблемы с качеством электроснабжения, сопровождающиеся частыми отключения электроэнергии, выходом из строя оборудования и другими последствиями "решения вопросов под ключ", за которые недобросовестной смежной сетевой организации были заплачены деньги.

Для АО "РЭС" технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных видов деятельности, поэтому компания реализуют целенаправленную политику повышения доступности и качества оказания услуг по данному направлению.

Имея колоссальный опыт и высокий профессиональный уровень, специалисты предприятия рекомендуют потребителям проявить бдительность при оформлении документов и напоминает, что за заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям всегда можно обратиться в крупнейшую сетевую организацию региона - АО "РЭС". В компании рассмотрят возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя от собственных сетей (с учетом технических аспектов и соблюдения требований постановления правительства РФ №861 от 27.12.2004).

АО "РЭС" является системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области, которое осуществляет эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства круглосуточно, на предприятии работает высококвалифицированный персонал, имеется мощная производственно-техническая база.

Именно поэтому заключение договора с АО "РЭС" является гарантией его добросовестного исполнения. Специалисты компании готовы сопровождать весь процесс с момента оформления заявки на технологическое присоединение до включения энергопринимающих устройств заявителя и оформления соответствующего акта. Также профессионалы готовы оказать содействие и предоставить консультацию на любом этапе процедуры технологического присоединения.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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