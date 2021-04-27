Неизвестные залили уксусом коляску младенца в Красноярске

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с детской коляской, рассказали сегодня, 27 апреля, в главке МВД по Красноярскому краю.

В полицию столицы региона обратилась жительница одного из домов микрорайона Пашенный. Она заявила, что обнаружила уксус в коляске своего 5-месячного ребенка. По мнению молодой матери, жидкость подлили соседи, когда коляска стояла в подъезде.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка вызвали скорую помощь. По словам медиков, которые провели осмотр малыша, его жизнь и здоровье вне опасности.

В МВД уточнили, что раньше женщина не заявляла о конфликтах с соседями. Участковый уполномоченный полиции опрашивает соседей заявительницы.