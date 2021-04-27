"Транснефть - Западная Сибирь" обеспечивает надежную работу производственной инфраструктуры в пожароопасный период

АО "Транснефть - Западная Сибирь" обеспечивает безопасность функционирования объектов нефтепроводного комплекса в условиях пожароопасной ситуации в четырех регионах присутствия - в Тюменской, Омской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

По состоянию на 27 апреля распорядительными документами органов исполнительной власти субъектов РФ на территориях указанных регионов введен особый противопожарный режим, установлен запрет на использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора.

АО "Транснефть - Западная Сибирь" проводит усиленный мониторинг объектов и близлежащих территорий в связи со сложной пожароопасной обстановкой. На сегодняшний день в пятикилометровой зоне объектов предприятия зафиксировано и своевременно ликвидировано 6 случаев загорания сухой травы. Вся производственная инфраструктура функционирует в штатном режиме.

Подготовка к прохождению весенне-летнего пожароопасного периода на объектах АО "Транснефть-Западная Сибирь" началась с 1 апреля 2021 года. Работники предприятия производят расчистку объектов линейной части трубопроводов, участков вдольтрассовых линий электропередач, обвалований резервуаров от сухой травы, деревьев, кустарников и валежника, выполняют обустройство минерализованных полос вокруг объектов линейной части и перекачивающих станций. Проверяется состояние специальной и автомобильной техники, ее укомплектованность исправными средствами пожаротушения.

Большое внимание уделяется подготовке объектов строительства, контролируется состояние постоянных и временных переездов через трубопроводы и коммуникации.

Сформированы группы по тушению лесных пожаров из числа сотрудников предприятия и членов добровольных пожарных дружин.

АО "Транснефть - Западная Сибирь" обращает внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности вблизи объектов нефтепроводного комплекса. В пределах охранных зон нефтепроводов и нефтепродуктопроводов категорически запрещается разводить костры, бросать горящие спички и окурки, складировать сухую траву и деревья, промасленные материалы и оборудование, пилить и вырубать деревья. При обнаружении загорания следует позвонить по телефонам - 101 или 112.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"