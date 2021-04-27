Жителя Норильска уличили в миллионных махинациях с премиями коллег

Уголовное дело о мошенничестве возбудила полиция Норильска в отношении заместителя главного инженера одного из предприятий города. Северянина подозревают в завышении премий работникам и присвоении крупных сумм, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

По данным правоохранителей, 2020-2021 годах заместитель главного инженера указывал в списке премируемых ложные сведения об их вкладе в результаты производственной деятельности. Определяя размеры премий, норильчанин каждый месяц завышал суммы на 15-53 тысячи рублей. Часть полученных денег работники возвращали подозреваемому по договоренности с ним.

Как заявил представитель предприятия, ущерб от деятельности предполагаемого мошенника превышает 4,4 миллиона рублей.

Заместителю главного инженера грозит до шести лет лишения свободы.