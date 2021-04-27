На Ставрополье 11 мая сделали выходным днем

В Ставропольском крае 11 мая будет выходным. Об этом во вторник сообщили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

На это число приходится Радоница - день поминовения усопших. С 2016 года в регионе действует краевой закон, по которому Радоница считается выходным. Однако из-за увеличения продолжительности майских праздников многие жители задались вопросом, будет ли актуален этот закон в этом году.

- Поминать в этот день ушедших родных и близких людей - давняя народная традиция. В этом году Радоница выпадает на 11 мая. И значит, этот день на Ставрополье будет нерабочим, - заявил Владимиров.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выходных с 4 по 7 мая 2021 года. А вице-премьер России Татьяна Голикова попросила работодателей выполнить решение глава государства. Она пояснила, что это было сделано для того, чтобы не допустить увеличения количества вновь выявленных случаев коронавируса, чтобы люди могли уехать из больших городов.