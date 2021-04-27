В Петербурге скончалась 35-летняя вдова скульптора Романа Шустрова

В Петербурге в возрасте 35 лет скончалась художница Мария Касьяненко, вдова скульптора Романа Шустрова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила тетя Марии Касьяненко Евгения Манро.

Роман Шустров получил известность как автор культовой серии скульптур петербургских ангелов. Они стали одним из символов Северной столицы. 14 мая прошлого года скульптор умер от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

В марте этого года на набережной реки Карповки появился памятник врачам, погибшим от коронавирусной инфекции. Скульптуру отлили с одной из работ Романа Шустрова.

В семью скульптора пандемия принесла множество трагических последствий. От COVID-19 и его осложнений в этой семье скончались пять человек.