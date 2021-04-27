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27.04.2021 09:06
Рубрика: Культура

В Петербурге скончалась 35-летняя вдова скульптора Романа Шустрова

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

В Петербурге в возрасте 35 лет скончалась художница Мария Касьяненко, вдова скульптора Романа Шустрова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила тетя Марии Касьяненко Евгения Манро.

Фото: Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке
Автор "Петербургского ангела" скончался от двусторонней пневмонии

Роман Шустров получил известность как автор культовой серии скульптур петербургских ангелов. Они стали одним из символов Северной столицы. 14 мая прошлого года скульптор умер от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

В марте этого года на набережной реки Карповки появился памятник врачам, погибшим от коронавирусной инфекции. Скульптуру отлили с одной из работ Романа Шустрова.

В семью скульптора пандемия принесла множество трагических последствий. От COVID-19 и его осложнений в этой семье скончались пять человек.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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