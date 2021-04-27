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27.04.2021 15:05
Рубрика: Происшествия

Из отдела полиции под Ростовом попытался сбежать иностранец

Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)

Задержанный в Ростовской области ранее судимый иностранный гражданин, который подлежал выдворению из страны, самовольно покинул отдел полиции.

Более 3500 силовиков оцепили рынки под Ростовом-на-Дону

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД, инцидент произошел в Новочеркасске. Иностранец имел судимость за вымогательство. Он воспользовался невнимательностью сотрудников подразделения по вопросам миграции и самовольно ушел, рассказали в полиции. Впрочем, в течение часа иностранца удалось найти и вернуть в отдел.

По факту случившегося проводится служебная проверка.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Иностранцы в России

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