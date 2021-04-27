Из отдела полиции под Ростовом попытался сбежать иностранец

Задержанный в Ростовской области ранее судимый иностранный гражданин, который подлежал выдворению из страны, самовольно покинул отдел полиции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД, инцидент произошел в Новочеркасске. Иностранец имел судимость за вымогательство. Он воспользовался невнимательностью сотрудников подразделения по вопросам миграции и самовольно ушел, рассказали в полиции. Впрочем, в течение часа иностранца удалось найти и вернуть в отдел.

По факту случившегося проводится служебная проверка.