В Симферополе воры вывели из строя 59 лифтов

В Симферополе 59 лифтов не работают из-за того, что неизвестные украли установленные на них демпферные пружины. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов, комментируя связанные с этим жалобы жителей крымской столицы, которые поступают властям последнее время.

Руководитель региона отметил, что управляющие компании уже подали заявления в полицию, и выразил надежду, что правоохранители установят похитителей. Тем временем власти республики договорились о поставке из Казани всех необходимых комплектующих.

По словам Аксенова, первые 100 пружин отгрузят 30 апреля, остальные 80 - спустя несколько дней.

- Как только пружины прибудут в Симферополь, мы начнем их установку, несмотря на майские выходные, - заверил глава Крыма. Он также извинился перед симферопольцами за вынужденную остановку лифтов и подчеркнул, что власти прикладывают все усилия, чтобы как можно скорее решить проблему.

Демпферная пружина входит в состав тормозной пружинной системы, которая гасит энергию спуска и делает конечную остановку лифта плавной.