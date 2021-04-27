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27.04.2021 14:01
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области на ребенке вспыхнула одежда

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Копейске Челябинской области выясняют обстоятельства инцидента в многодетной семье, где четырехлетний мальчик получил серьезные ожоги. По предварительным данным, к ЧП привела игра с зажигалкой, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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- Мальчик остался с маленькой сестрой без присмотра взрослых, - передает представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В связи с особым контролем за происшествиями с детьми материалы проверки переданы из полиции в СК. Ребенок госпитализирован с ожогами тела.

Что именно привело к возгоранию одежды малыша, следствие пока не сообщает. В соцсетях Копейска со ссылками на соседей появилась информация о том, что мать пострадавшего злоупотребляла алкоголем. По другой информации, в момент возгорания она находилась с самым младшим из детей.

Ход проверки поставлен на контроль руководителем следственного управления региона. По ее результатам будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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