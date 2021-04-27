В Челябинской области на ребенке вспыхнула одежда

В городе Копейске Челябинской области выясняют обстоятельства инцидента в многодетной семье, где четырехлетний мальчик получил серьезные ожоги. По предварительным данным, к ЧП привела игра с зажигалкой, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- Мальчик остался с маленькой сестрой без присмотра взрослых, - передает представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В связи с особым контролем за происшествиями с детьми материалы проверки переданы из полиции в СК. Ребенок госпитализирован с ожогами тела.

Что именно привело к возгоранию одежды малыша, следствие пока не сообщает. В соцсетях Копейска со ссылками на соседей появилась информация о том, что мать пострадавшего злоупотребляла алкоголем. По другой информации, в момент возгорания она находилась с самым младшим из детей.

Ход проверки поставлен на контроль руководителем следственного управления региона. По ее результатам будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.