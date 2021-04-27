В Сургуте двое мужчин попытались взорвать банкомат с тремя млн рублей

В Сургуте ночью двое мужчин зашли в помещение с банкоматами круглосуточного обслуживания, чтобы похитить деньги. Об инциденте 25 апреля рассказал полиции работник финансовой организации, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Неизвестные намеревались взломать банковский терминал: при себе у них был газовый баллон, с помощью которого они хотели его взорвать. Несколько минут злоумышленники пытались реализовать незаконную идею, но потом сработала охранная сигнализация, и они скрылись.

На момент попытки вскрытия в банкомате находилось больше трех миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемых 24-летнего и 41-летнего мужчин. В МВД отметили, что старший из них находился в федеральном розыске за совершение преступления против общественной безопасности в Екатеринбурге, его задержали в Ханты-Мансийске. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой и экономическое преступление. Его подельник был судим за имущественные преступления и оскорбление представителя власти.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на преступление и тайном хищении. Нарушителям грозит лишение свободы до 10 лет. Один подозреваемый находится под домашним арестом, второй задержан.