В Тюмени арестовали Mercedes должника, приехавшего за покупками

Долгое время скрывавшийся от приставов должник лишился своего автомобиля, когда приехал на нем за покупками в торговый центр. "За долги по алиментам в 500 тысяч рублей у него арестовали Mercedes", - передает пресс-служба управления ФССП Тюменской области.

Мужчина 1987 года рождения два года бегал от правосудия и отцовских обязательств. За это время он накопил долгов около полумиллиона. Приставы сделали запросы в регистрирующие ведомства и выяснили, что нерадивый родитель владеет иномаркой. Ее решено было забрать в счет погашения задолженности.

"Отделу розыска установил местонахождение машины, сотрудники службы незамедлительно выехали на место ее обнаружения: должник такого не ожидал, ведь он приехал в торговый центр за покупками", - рассказали в пресс-службе ведомства.

С мужчиной провели разъяснительную беседу, составили акт описи и ареста движимого имущества. Сейчас иномарку отправили на штрафстоянку, готовятся документы на ее реализацию. Тюменца предупредили: в любой момент он может оплатить долг и вернуть себе Mercedes.