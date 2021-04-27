Роспотребнадзор: Эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен в девяти регионах

Недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в девяти регионах страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В одном из регионов высока заболеваемость среди малышей до двух лет, в трех регионах - зарегистрированы обращения к врачам от родителей детей в возрасте от трех до шести лет, но в большинстве городов страны вирусными инфекциями болеют подростки старше 15 лет, говорится в сообщении ведомства.

Ранее эксперты назвали простые способы укрепить иммунитет в период эпидемического сезона. Чтобы защита организма не давала сбоев, следует наладить питание, а именно - добавить в рацион побольше зелени и овощей, при этом ограничить упоребление сахара, сладостей и сдобы. Показана физическая активность. Но впадать в крайности и нагружать себя серьезными тренировками семь раз в неделю, не нужно. Такой подход не укрепит здоровье, а лишь ослабит организм.