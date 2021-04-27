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27.04.2021 08:31
Рубрика: В мире

Российский посол оценил уровень отношений между Россией и Польшей

Текст: Алексей Чуриков
Российско-польские отношения в настоящий момент находятся на самом низком уровне со времен Второй мировой войны. Об этом в интервью ТАСС по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
Сергей Андреев. Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Сергей Андреев. Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Сергей Андреев. Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Российский дипломат обозначил главную проблему между Варшавой и Москвой - польская сторона сознательно и целенаправленно ведет дело фактически к разрушению отношений между странами. Андреев отметил, что в России при этом сожалеют о выбранном Польшей курсе, поскольку в понимании Москвы отказываться от нормальных отношений с соседями нерационально и неразумно. "Но особо по этому поводу не переживаем: в конце концов обойдемся, на отношениях с Польшей свет клином не сошелся, да мы уже к этим новым реалиям и попривыкли", - добавил посол РФ.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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"Про нынешнее состояние российско-польских отношений могу сказать, что оно самое плохое за весь период после Второй мировой войны", - подчеркнул Сергей Андреев. Он также отметил, что, по его мнению, переломный момент в отношениях двух стран наступил в 2014 году.

Руководитель российской дипмиссии в Варшаве особо подчеркнул, что в Польше все эти годы не прекращается "оголтелая русофобская кампания", а оскорбительные антироссийские высказывания со стороны официальных лиц можно слышать буквально каждый день. В этом же русофобском духе выступают и ключевые СМИ страны. Несмотря на это, отметил посол, общение поляков и россиян на личном уровне, если вопрос не касается темы истории или политики, проходит вполне доброжелательно, а проявления враждебности случаются крайне редко.

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