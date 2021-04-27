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27.04.2021,  
10:37
Текст:  Светлана Цыганкова

Технологию создания автоматических беспилотников представили в России

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

В России представили технологию полностью автоматических беспилотных летательных аппаратов. Инновационные методы тестирования дронов продемонстрировали членам коллегии Военно-промышленной комиссии в конструкторском бюро компании "Сухой", сообщает сайт правительства Российской Федерации.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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В компании рассказали о методах математического компьютерного моделирования. Они внедряются в конструкторские и производственные процессы, в результате чего вдвое сокращается отладка и испытание узлов и компонентов авиационной техники.

На заседании рабочей группы, которое прошло в рамках поездки в компанию "Сухой", рассмотрели направления и пути интеллектуализации комплексов и систем с беспилотными летательными аппаратами, групповое применение и использование технологий искусственного интеллекта.

Представители министерства обороны РФ заявили о том, что планируют создать специализированное управление по вопросам развития искусственного интеллекта, а производители - о новейших разработках искусственного интеллекта в технике военного и двойного назначения.

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