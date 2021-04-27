Участники акции "Сад памяти" высадили уже 15 миллионов деревьев

Уже 15 миллионов деревьев в России и за рубежом высадили участники международной акции "Сад памяти". Акция, напомним, стартовала 18 марта и продлится до 22 июня, финишируя в Бресте. За это время участники планируют высадить 27 миллионов деревьев, увековечив подвиг каждого из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

На сегодня, 27 апреля, акция охватила уже 60 регионов России. Наиболее масштабные высадки проходят в Белгородской, Саратовской, Оренбургской, Липецкой, Тверской, Волгоградской, Ростовской, Тамбовской областях, а также в Кабардино-Балкарии и республике Калмыкия. В ближайшее время акция зайдет и в новые регионы.

Повсюду вспоминают как героев своей семьи, так и прославленных земляков. Так, в Калужской области деревья высадили в память о подольских курсантах актеры одноименного фильма. В Казани Сад памяти посвятили легендарному летчику Михаилу Девятаеву. В мероприятии приняли участие внучка и правнучка героя. Во Владивостоке деревья высадили в честь почетного гражданина города, участника Великой Отечественной войны Якова Кана. А в 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос в ряде регионов России сажали деревья в честь подвига Юрия Гагарина. В Самарской области в память о Гагарине появился геоглиф "60". Знаковое мероприятие состоялось в Тверской области, у Ржевского мемориала Советскому солдату. Сад памяти там разбила дочь маршала Конева Наталия Конева вместе с волонтерами-поисковиками. А в кронштадтском историческом парке "Остров фортов" вспоминали военных медиков, отдавших свои жизни при исполнении воинского и врачебного долга во время войны.

На акцию, помимо волонтеров, выходят представители общественных организаций, студенты, корпоративные команды и просто неравнодушные жители. Масштабно в этом году к акции присоединятся школьники. Накануне и в сам день Последнего звонка учащиеся из разных регионов страны и мира высадят деревья в память о тех, кто ушел на фронт со школьной скамьи. С соответствующей инициативой выступил школьник из Башкирии, 11-летний Матвей Анискин. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин.

Сады памяти создают и за рубежом. Масштабные мероприятия проходят в Армении, где из-за пандемии акцию ждали целый год. Объединила усилия с "Садом памяти" и акция "Сад мира", организованная Ассамблеей народов Евразии. Начало инициативы с созвучными ценностями было положено 25 апреля, в день исторической встречи советских и американских войск на Эльбе. Ранее Сады памяти также появились в Киргизии, Азербайджане, Молдавии, Абхазии, Алжире, Ливане, Приднестровье, Тунисе, Румынии, Болгарии, Узбекистане, Панаме.

Узнать подробности и присоединиться к акции можно по ссылке.