В Греции обнаружена гробница предводителя готов V века

Θεσσαλονίκη: Γότθος πολεμιστής, θαμμένος με τον οπλισμό του, στο κέντρο της πόλης https://t.co/jmi9k3RZtp #Θεσσαλονίκη #thessaloniki #μετρό #attikometro #μνημεία #αρχαιολογία #archaeology #Πολιτισμός #culture #gothic #warrior #quarantine #lockdown #socialdistancing #naftemporiki pic.twitter.com/809DWAy3hf— naftemporiki.gr (@naftemporikigr) April 21, 2021
Греческие археологи при исследовании раннехристианской базилики в центре города Салоники обнаружили могилу знатного воина готов. Захоронение датируют IV -V веками нашей эры.
Как сообщает портал Athina984, трехнефная базилика была обнаружена при строительстве станции метро в 2010 году. Почти весь южный неф занимало кладбище, где сохранилось около трех тысяч гробниц. В одной из них археологи обнаружили останки мужчины, а рядом лежали: меч, кинжал и умбон - выпуклое навершие щита.
О высоком социальном статусе похороненного воина свидетельствует сохранившееся оружие, так как "меч был намеренно сложен, а не сломан".
- Оружие этого периода редко встречается в раскопках, даже в Греции. Большинство соответствующих находок, которые мы имеем, относятся к балканским и западноевропейским странам. Вполне вероятно он был знатным воином среди готов, которых Византия нанимала в последние десятилетия IV века. - заявила изучающая гробницы археолог Мелина Пайсиду.
Справка "РГ"
Го́ты - объединение германских племен, вероятно, скандинавского происхождения, говоривших на восточногерманском готском языке. В IV веке нашей эры епископ Ульфила разработал готское письмо. С II до VIII века нашей эры готы играли значительную роль в истории Европы и вели войны с Римской империей и Византией. Готы основали ряд королевств в Крыму, Причерноморье, Италии и Испании, однако в результате череды войн, в том числе с гуннами, государственные образования готов были уничтожены.