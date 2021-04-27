В Греции обнаружена гробница предводителя готов V века

Греческие археологи при исследовании раннехристианской базилики в центре города Салоники обнаружили могилу знатного воина готов. Захоронение датируют IV -V веками нашей эры.

Как сообщает портал Athina984, трехнефная базилика была обнаружена при строительстве станции метро в 2010 году. Почти весь южный неф занимало кладбище, где сохранилось около трех тысяч гробниц. В одной из них археологи обнаружили останки мужчины, а рядом лежали: меч, кинжал и умбон - выпуклое навершие щита.

О высоком социальном статусе похороненного воина свидетельствует сохранившееся оружие, так как "меч был намеренно сложен, а не сломан".

- Оружие этого периода редко встречается в раскопках, даже в Греции. Большинство соответствующих находок, которые мы имеем, относятся к балканским и западноевропейским странам. Вполне вероятно он был знатным воином среди готов, которых Византия нанимала в последние десятилетия IV века. - заявила изучающая гробницы археолог Мелина Пайсиду.

Справка "РГ"

Го́ты - объединение германских племен, вероятно, скандинавского происхождения, говоривших на восточногерманском готском языке. В IV веке нашей эры епископ Ульфила разработал готское письмо. С II до VIII века нашей эры готы играли значительную роль в истории Европы и вели войны с Римской империей и Византией. Готы основали ряд королевств в Крыму, Причерноморье, Италии и Испании, однако в результате череды войн, в том числе с гуннами, государственные образования готов были уничтожены.