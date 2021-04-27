В России пройдет тренировочный ЕГЭ по информатике на компьютерах

Тренировочный Единый государственный экзамен по информатике, который выпускники этого года будут впервые сдавать на компьютерах, пройдет сегодня, 27 апреля. Об этом рассказали в Рособрнадзоре.

"В ходе апробации планируется проверить работу всех 3 447 пунктов проведения экзаменов по информатике, - со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС. - В тренировке примут участие более 86 тысяч специалистов, привлекаемых к проведению экзамена. В тех регионах, где позволит эпидситуация, ЕГЭ пройдет с участием выпускников, пока что планируется участие более 62 тысяч учащихся".

Основная цель - перед вводом компьютерного ЕГЭ по информатике в штатный режим проверить работоспособность всей техники и программного обеспечения, которые будут задействованы на экзамене, уточнили в Рособрнадзоре.

Министерство просвещения и Рособрнадзор ранее совместным приказом утвердили расписание ЕГЭ на 2021 год. Первый экзамен состоится 31 мая. В этот день пройдут география, литература, химия. Самый массовый "единый" - по русскому языку - разделен на два дня. ЕГЭ по русскому пройдет третьего и четвертого июня. А седьмого июня школьникам предстоит проверить свои знания по профильной математике.