Встреча ОПЕК+ состоится раньше запланированного срока

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча стран альянса состоятся 27 апреля. Ранее планировалось, что оба мероприятия состоятся 28 апреля.

Заседание мониторингового комитета намечено на 15.00 мск. По ее окончании состоится министерская встреча, отмечает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил о позитивных сигналах рынка нефти. При этом он отметил, что ряд факторов требуют внимательного мониторинга.

В свою очередь российский вице-премьер Александр Новак говорил, что на встрече министры оценят перспективы развития рынка нефти. По его словам, страны картеля также могут подтвердить решение о плавном восстановлении добычи нефти в мае-июле на 2,1 миллиона баррелей в сутки.