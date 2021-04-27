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Вышел русский трейлер хоррора "Толмен. Первый демон"

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    27.04.2021, 10:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети опубликован локализованный трейлер канадского фильма ужасов "Толмен. Первый демон" (The Toll). Ролик размещен на YouTube, уведомляя, что данный Толмен "служил дьяволу" еще до ведьмы из Блэр и Слендермена. Заслуженный работник со стажем то есть.

Фото: youtube.com/ HBO
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Синопсис: "Уставшая после перелета Кэми вызывает из аэропорта такси, желая быстрее попасть в загородный дом своего отца. Но привычный маршрут неожиданно приводит в тупик, где не работает связь". Кэми сначала пугается, что это коварная ловушка таксиста, "но лес вокруг таит угрозу страшнее" - бедняга попадает в другое измерение, "сумеречную зону, где загадочное существо Толмен с древних времен собирает дань с затерявшихся путников".

"Толмену, самому первому демону из всех, нужен самый потаенный страх из подсознания девушки, повернувшей не туда", - уточнено.

Режиссер и сценарист - Майкл Нэйдер, дебютирующий как постановщик полного метра.

В ролях: Джордан Хэйес (сериалы "Никита", "Геном", "Добрая ведьма"), Макс Топплин ("Грань", "Форс-мажоры"), Джеймс Макгоун ("Ее звали Никита"), Розмари Дансмор ("Вспомнить всё", "Скалолаз"), Шэрон МакФарлэйн ("Расследования Мердока"), Шон Грегори Салливан ("Пила 3", "Назад в будущее 3", "Вавилон 5", "Вой 6", "Студия 54", "Класс 1999"), Энтони Юлк ("Оно", "Фарго", "Звездные врата").

Российская премьера - 17 июня.

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