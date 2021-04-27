За благоустройство проголосовало почти 500 тысяч человек за день

Почти полмиллиона человек приняли за день участие в голосовании по благоустройству, сообщает Минстрой.

Голосование на сайте za.gorodsreda.ru началось 26 апреля и будет идти до 30 мая. Участвовать могут россияне в возрасте от 14 лет. Тем, кто не пользуется интернетом, помогут проголосовать волонтеры, которые дежурят в популярных среди горожан местах.

"Это уникальный проект, ведь в таком масштабе отбор городских территорий проходит впервые. Участвует действительно вся страна - от Чукотки и Камчатки до Калининграда. Первый день показал, что интерес к теме городской среды очень высок, что она близка россиянам: в первые 24 часа голос за будущее своих городов отдали почти 500 тысяч человек", - говорит замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в 2022 году.