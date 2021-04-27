Здание МВД Чехии эвакуировано из-за угрозы взрыва

Все сотрудники эвакуированы из здания МВД Чехии из-за угрозы взрыва. Как сообщает чешское издание Novinky, на месте работают полиция, пожарные и саперные службы.

"В связи с анонимной угрозой взрыва бомбы мы в настоящее время эвакуируем здание Министерства внутренних дел в Летне. Принимаются соответствующие меры безопасности. Около 500 сотрудников были вынуждены покинуть здание", - написал в Twitter пресс-секретарь министерства Ондржей Кратошка.

Сообщается, что обстановка в городе остается спокойной. Тем не менее полиция рекомендует жителям Праги по возможности выбирать другие маршруты следования, избегая квартал, где находится здание МВД.