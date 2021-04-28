Борт МЧС России вылетел в Индию

Транспортный ИЛ-76 МЧС России вылетел в столицу Индии Нью-Дели из аэропорта Жуковский. На борту - партия гуманитарной помощи заболевшим коронавирусом.

"В соответствии с указанием Президента РФ МЧС России доставит гуманитарную помощь населению Индии. Помощь дружественной стране направляется для борьбы с пандемией и принятия необходимых мер по минимизации распространения коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс службе МЧС.

Всего запланировано два рейса. В качестве гуманитарной помощи будет доставлено медоборудование и лекарства.