Число вакцинированных от COVID-19 в Вооруженных силах превысило 688 тысяч

Число привитых от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" превысило в армии и на флоте 688 тысяч человек. Многих из них также привили вторым компонентом препарата.

Об этом в среду вечером Минобороны РФ сообщило в специальном бюллетене на сайте ведомства. Там же представлены последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По приведенным в бюллетене данным, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 29 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте почти 33 тысяч человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля более 114,3 тысячи военнослужащих.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 342 военных. У них диагностирована опасная инфекция. 194 таких пациента лечатся в военных госпиталях. Двое лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 146 человек изолированы на дому.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 16 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 84 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 839 человек, 200 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.