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28.04.2021 17:48
Рубрика: Легковые авто

Электрокар "Ева" из Украины: ничтожный пробег и дизайн в стиле Staria

Текст: Константин Руссов
Фото: www.snu.edu.ua Фото: www.snu.edu.ua
Фото: www.snu.edu.ua

Национальный университет им. В. Даля при участии Северодонецкого политехнического колледжа представили электромобиль "Ева", который пока имеет статус прототипа и будет модернизироваться в дальнейшем.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Фургон создан на пространственной раме из алюминия, кузовные панели изготовлены из стеклопластика. Полимер в этом случае, как заявляют учёные, имеет ряд преимуществ: для организации производства не требуется больших инвестиций, стеклопластик не подвержен коррозии и имеет меньший вес - масса "Евы" составляет 1.1 тонны. Последний пункт положительно влияет на дальность хода.

У "Евы" ровный пол длиной 3.1 метра и высота, позволяющая "осуществлять любую его трансформацию, начиная от грузового двухместного варианта с полезным объёмом, который соответствует полноценному пятиместном автомобилю с размером салона на уровне бизнес-седанов".

В движение "Ева" приводится одним электродвигателем (производитель и характеристики не уточняются), который получает энергию от аккумулятора, установленного в полу. Дальнобойность прототипа - 100 км, максимальная скорость - 80 км/ч.

Фото: Пресс-служба Kia
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Модульная конструкция позволяет устанавливать ещё один аккумулятор, и в теории автономность электрофургона может составить 500 км, из которых до 30 км дают солнечные панели, установленные на кузове. Также можно в соответствии с потребностями устанавливать мотор большей мощности или дополнительный электродвигатель, чтобы реализовать систему полного привода.

Заявлено, что у электрокара будет "уникальная система безопасности как для самого автомобиля, так и для пешеходов, велосипедистов", но подробностей о ней не сообщили.

Предполагаемая цена "Евы", по оценкам автора проекта, может начинаться от 12 000 долларов (примерно 900 тысяч рублей). И это дёшево, ведь, например, за Lada Vesta SW Cross в максимальной комплектации на Украине просят почти на две тысячи долларов больше.