Евросоюз грозит Швеции судом из-за непризнания Холокоста

Еврокомиссия требует, чтобы Швеция ужесточила свое законодательство в вопросах ксенофобии и дала официальное определение Холокоста. В противном случае на страну будет подан иск в Европейский суд из-за того, что она не выполнила свои обязательства согласно рамочному решению о расизме и ксенофобии от 2008 года.

Комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что готов лично выступить в Рикстаге и убедить шведских депутатов в необходимости внесения изменений в законодательство. "Проблема в том, что мы не видим в уголовном кодексе Швеции официального определения отрицания Холокоста или оправдания международных преступлений", - сказал Рейндерс.

Власти Швеции на данном этапе обещают создать парламентскую комиссию по озвученной проблеме. Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон отметил, что у ряда политических партий есть определенный скептицизм в вопросе ужесточения Уголовного кодекса. В ответ комиссар ЕС сообщил, что Еврокомиссия уже готовит иск против Швеции.