Постановление губернатора Камчатского края от 28 апреля 2021 года № 64 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова "до 28 апреля 2021 года" заменить словами "до 3 июня 2021 года";

2) в абзаце первом части 4 слова "до 28 апреля 2021 года" заменить словами "до 3 июня 2021 года";

3) часть 6 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) массажные салоны, солярии и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, вправе осуществлять деятельность с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований;";

4) в абзаце первом части 9 слова "до 28 апреля 2021 года" заменить словами "до 3 июня 2021 года";

5) в части 10:

а) в абзаце первом слова "до 28 апреля 2021 года" заменить словами "до 3 июня 2021 года";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, всех форм публичных мероприятий и иных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, организованных исполнительными органами государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, группировкой Войск и Сил на Северо-Востоке России, подводными силами Тихоокеанского флота (место дислокации ЗАТО Вилючинск), 18 мая 2021 года торжественной церемонии награждения победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников со зрителями с учетом загруженности зрительского зала не более 50% от количества мест в них), а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах (за исключением парков и аттракционов, указанных в пункте 11 части 6 настоящего постановления), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением организаций культуры государственной, муниципальной и негосударственной принадлежности в Камчатском крае);";

в) пункт 5 признать утратившим силу;

6) в абзаце первом части 14 слова "до 28 апреля 2021 года" заменить словами "до 3 июня 2021 года";

7) в абзаце первом части 25 слова "до 28 апреля 2021 года" заменить словами "до 3 июня 2021 года";

8) часть 30 изложить в следующей редакции:

"30. Министерству образования Камчатского края совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае:

1) обеспечить проведение детских утренников в учреждениях дошкольного образования в Камчатском крае с соблюдением изолированности и социального дистанцирования сотрудников учреждения, а также воспитанников и родителей отдельно взятой детской группы от других участников аналогичных групп дошкольного учреждения при проведении таких мероприятий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

2) организовать с 4 по 7 мая работу дежурных групп в дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае;

3) организовать проведение 13 мая 2021 года в пунктах проведения экзаменов федеральной апробации технологии передачи экзаменационных материалов (ЭМ) по сети "Интернет" и сканирования ЭМ в аудиториях по обществознанию и английскому языку (устная часть) с участием обучающихся общеобразовательных организаций с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







