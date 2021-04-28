Указ главы Республики Коми от 27 апреля 2021 года № 57 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми В.Уйба
Приложение к Указу Главы Республики Коми от 27 апреля 2021 г. № 57
Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":
в пункте 20.12:
в абзаце первом слова "28 апреля" заменить словами "30 апреля";
в абзаце втором после слов "по 28 апреля 2021 года включительно" дополнить словами "; с 29 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года включительно".
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