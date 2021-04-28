Медведев назвал Навального проходимцем

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любой политик должен коммуницировать с оппонентами. Но до тех пор пока оппозиция не нарушает закон.

"Если оппозиция сознательно, злонамеренно нарушает закон, то к сожалению, ничего другого как применить специальные правила не остается", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".

Отдельно Медведев дал оценку деятельности блогера Алексея Навального.

"Я считаю, что он политический проходимец, который пытается выстроить свою политическую карьеру на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы и, самое главное, пытается вовлечь в свою деструктивную деятельность большое количество людей, в том числе молодежи, которая только делает первые шаги в жизни", - подчеркнул Медведев.

По его словам, такая противоправная позиция должна получать жесткий ответ со стороны государства. "На такие случаи закрывать глаза нельзя", - сказал он.