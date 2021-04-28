Медведев: Втягиваться в войны не в интересах России

Россия готова выстраивать равноправные и дружеские отношения со всеми странами, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе прямого эфира "VKLive". Он назвал Россию миролюбивым государством. По его словам, наша страна готова сотрудничать "даже с теми, у кого есть фантомные боли после распада СССР", передает ТАСС.

Медведев отметил, что не в интересах России втягиваться в какие-то войны. "Они ничего хорошего не несут, это очень опасная история", - считает он. При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что никаких милитаристских планов у руководства России нет, что было четко озвучено президентом Владимиром Путиным во время оглашения Послания Федеральному Собранию.