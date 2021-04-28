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28.04.2021 18:06
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд опроверг отмену решения о взыскании с Киркорова 780 тыс. евро

Текст: Владислав Куликов

Московский городской суд опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ, об отмене решения о взыскании с Филиппа Киркорова крупной суммы в пользу одного из латвийских банков. Как пояснили ТАСС в суде, дело еще не рассматривалось.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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"На сайтах ряда изданий опубликованы материалы, где утверждается, что Московский городской суд 23 апреля 2021 года отменил решение о взыскании с Филиппа Киркорова 780 тысяч евро в пользу латвийского банка. Указанные сведения не соответствуют действительности", - говорится в официальном сообщении.

Как пояснили в суде, 13 апреля гражданское дело по иску банка к Филиппу Киркорову и ООО "Филипп Киркоров продакшн" поступило в Мосгорсуд на новое рассмотрение из суда кассационной инстанции. Судебное заседание назначено на 18 мая 2021 года.

"23 апреля судебное заседание по указанному делу назначено не было и, соответственно, не проводилось, решение об отмене ранее вынесенного судебного акта не принималось", - сказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Как напоминает ТАСС, в декабре 2019 года Таганский суд Москвы принял решение, по которому Киркоров должен был выплатить латвийскому банку долг в размере 651 тысяч евро, а также неустойку, проценты и штраф. Позже Второй кассационный суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Изначально банк требовал от певца 3,9 миллиона евро, но суд первой инстанции уменьшил требования и взыскал с певца около 780 тысяч евро.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Персона: Филипп Киркоров

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