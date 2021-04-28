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28.04.2021 17:00
Рубрика: Культура

Netflix запустил новую функцию, которая поможет выбрать, что смотреть

Текст: Сусанна Альперина
Как и предсказывали многие профессионалы, сегодня наступило время, когда контент ищет пути к зрителю. В онлайн-кинотеатрах появились гиды и кураторы - все они составляют специализированные подборки, чтобы помочь человеку сориентироваться в море фильмов и сериалов и не пожалеть о своем выборе.
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Обозреватель "РГ" время от времени составляет такие для разных интернет-платформ. При этом заметим, что у нас в числе первых - еще только когда началась пандемия и связанная с ней самоизоляция (март-апрель прошлого года) - появились специализированные гиды от знаменитостей - от режиссера и продюсера Валерия Тодоровского до телеведущего Бориса Бермана, где они советовали людям, что смотреть, основываясь на собственном зрительском опыте.

Фото: Юрий Снегирев
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В такой ситуации даже странно, что мировой гигант - онлайн-кинотеатр Netflix - только сейчас запустил функцию-советчика. С сегодняшнего дня, с 28 апреля, он предлагает такую под названием "Случайный выбор" (Play Something). Информация об этом в России на эксклюзивной основе предоставлена "РГ". Что любопытно, некоторые российские онлайн-платформы уже ввели подобную функцию некоторое время назад, так что, можно сказать, что, наконец-то, мы хоть в чем-то опередили Netflix.

Обосновывая свою новинку, Netflix ссылается на исследование, в котором говорится, что средний человек тратит на поиски того, что бы ему посмотреть около полутора лет. И это исследование было проведено до пандемии (!) Познакомиться с ним можно здесь.

Фото: Предоставлено Netflix

"Мы поможем вам принять на одно решение меньше в эти дни", - говорит Netflix и обещает, что новое предложение "разработано для тех частых моментов, когда вы понятия не имеете, что же смотреть". "Случайный выбор" снизит стресс и позволит вам мгновенно найти сериал или фильм". Сотрудники сервиса делают оговорку, что, возможно, эта функция уже звучит знакомо - они ее тестировали в течение некоторого времени, и участникам она очень понравилась. Возможно, с долгими тестами и связано то, что функцию запускают только сейчас.

Еще одно уточнение: функция "Случайный выбор" доступна для участников по всему миру пока только на устройствах Smart TV. На других она появится в ближайшее время.

Фото: Предоставлено Netflix
Фото: Getty Images
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Как работает новинка? Ее можно найти либо под своим именем в профиле, либо в десятой строке на главной странице или в меню в виде отдельной вкладки. Зритель нажимает на кнопку и получает варианты фильмов и сериалов, основанных на его предпочтениях - сервис внимательно следит и изучает, что смотрит каждый - это уже не новость. Если первый предложенный вариант не нравится или человек - новичок, можно еще раз нажать иконку "Случайный выбор", чтобы найти идеальный вариант. Netflix в представлении новинки смешно описывает как человек принял множество решений за день, пришел домой, 50 раз заглянул в холодильник, и ему уже вообще не хочется думать. И тут в его доме возникает не просто виртуальный кинокритик, но помощник и ассистент, который принимает решение за него. Однако - добавим от себя - кинокритиков все же стоит читать, хотя бы потому, что они расскажут, насколько хорошо или плохо то, что предлагают стриминги. Вот сериал "Ведьмак", который есть в промо новой функции Netflix, действительно хорош - подтверждаем. К тому же уже почти готов второй сезон.

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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