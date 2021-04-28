Распоряжение губернатора Омской области от 28 апреля 2021 года № 51-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в пункте 6:

- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;

- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) в возрасте старше 65 лет не покидать место проживания (пребывания).";

2) в подпунктах 1, 4 пункта 12 слова "по 30 апреля 2021 года" заменить словами "по 31 мая 2021 года".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего распоряжения, который вступает в силу с 30 апреля 2021 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







