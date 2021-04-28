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28.04.2021 13:21
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Ватикане

Текст: Кира Латухина

Официального предложения президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане в Москве не получали. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Президент Зеленский сказал, что это могло бы быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение", - отметил Песков.

На вопрос, готов ли Путин провести встречу с Зеленским не в Москве, а куда-то поехать, пресс-секретарь российского лидера сказал, что не знает.

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