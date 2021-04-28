Распоряжение губернатора Псковской области от 27 апреля 2021 года № 50-РГ "Об отдельных вопросах реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г."

На основании Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.":

1. Руководителю Аппарата Администрации Псковской области, руководителям иных органов исполнительной власти Псковской области, руководителям организаций, подведомственных Администрации Псковской области и иным органам исполнительной власти Псковской области:

1) в срок до 30 апреля 2021 г. определить количество государственных гражданских служащих Псковской области и иных работников, обеспечивающих функционирование соответственно Администрации Псковской области, иных органов исполнительной власти Псковской области и подведомственных организаций в период с 04 по 07 мая 2021 г., путем принятия соответствующего приказа;

2) при принятии такого приказа исходить из необходимости обеспечения бесперебойной работы больниц, поликлиник, пунктов вакцинации, центров занятости, центров социального обслуживания и иных учреждений социального обслуживания, дежурных групп в школах и детских садах, транспортных предприятий, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, иных организаций, предоставляющих услуги, связанные с жизнеобеспечением населения.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Псковской области, руководителям организаций, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных образований Псковской области:

1) в срок до 30 апреля 2021 г. определить количество муниципальных служащих и иных работников, обеспечивающих в период с 04 по 07 мая 2021 г. функционирование таких органов и организаций, путем принятия соответствующего акта;

2) при принятии такого акта исходить из необходимости обеспечения бесперебойной работы дежурных групп в школах и детских садах, предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, иных организаций, предоставляющих услуги, связанные с жизнеобеспечением населения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании "Нормативные правовые акты Псковской области" (pravo.pskov.ru).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор области М.Ведерников







