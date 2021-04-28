На трассе М-1 прошли учения по ликвидации последствий ДТП

Специалисты госкомпании "Автодор" совместно с МЧС, ГИБДД, Центром медицины катастроф провели учения по устранению последствий чрезвычайной ситуации на дороге М-1 "Беларусь" в Подмосковье, сообщили в "Автодоре".

Тренировка проходила на площадке отдыха, расположенной на четвертом километре нового выхода на МКАД с автодороги М-1. По легенде, на трассе произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате водители и пассажиры оказались заблокированными в поврежденных машинах. Грузовой автомобиль загорелся.

На место условного ДТП оперативно прибыли специалисты экстренных служб. Аварийные комиссары огородили участок сигнальными конусами и знаками. Сотрудники ГИБДД регулировали движение транспорта в районе аварии, а специалисты МЧС организовали извлечение "пострадавших" из поврежденных автомобилей и передали их медикам "скорой помощи". Возникшее возгорание ликвидировали.

"Такие тренировки позволяют в условиях, максимально приближенных к реальным, отработать действия всех служб, участвующих в спасении людей и ликвидации последствий аварий", - отметили в госкомпании.