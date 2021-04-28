Поисковики Украины и России на границе передали друг другу останки красноармейцев

На границе России и Украины российские и украинские поисковики передали друг другу останки воинов-красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны.

Останки обнаружены во время поиска на местах боев, которые проходили на территории РСФСР и Украинской ССР.

10 красноармейцев найдены всеукраинской общественной организацией "Союз "Народная Память". Один из бойцов погиб в сентябре 1941-го, во время обороны Киева. Семь красноармейцев - в мае-июне 1942-го, во время Харьковской операции. Еще два бойца - освобождая Украину в 1943-м.

- Семерых мы, участники Всеукраинской поисковой экспедиции "Барвенковский котел 1942", нашли под Харьковом в прошлом и позапрошлом годах. Долго пришлось расшифровывать личные опознавательные знаки и искать родных. Еще троих нашли наши ребята из Славянска ("Плацдарм"), Кременчуга ("Вечно живым") и Киева ("Обелиск"), - написала на своей странице в соцсети журналист Виктория Симкина.

В Россию переданы останки Николая Козлова (Тамбовская область), Ивана Кузьмина (Орджоникидзевский край), Ивана Майорова (Ивановская область), Антона Самуйленкова (Смоленская область), Зигандара Исламова (Башкирская АССР), Григория Клочкова (Горьковская область), Луки Свинарева (Ростовская область), Георгия Паначева (Свердловская область), Иордана Бачинашвили (Грузинская ССР), Ивана Есина (Грозненская область).

Также родственникам передана горсть земли с места захоронения Василия Усатенко, уроженца Новосибирской области. Он умер от ран в 1944-м, в госпитале села Назаровка Софиевского района Днепропетровской области. Там и похоронен в братской могиле.

Российская сторона, которую представляли "Поисковое движение России" и объединение "Военная Археология", передала на Украину останки Михаила Гончаренко, уроженца Харьковской области; Павла Ермоленко, уроженца Полтавской области; Степана Евтушенко, уроженца Сталинской области. Их нашли поисковики из отрядов "Ладога" (Сортавала), "Ингрия" (Санкт-Петербург) и "Батальон" (Мценский район).

Представители поисковых отрядов из России и Украины не в первый раз передают друг другу останки красноармейцев на границе Черниговской и Брянской областей. Встречи у памятника "Три сестры", где сходятся границы России, Белоруссии и Украины, проходили в марте этого года и в сентябре 2020-го.

В то же время, как пишет на своей странице в соцсети руководитель Союза поисковых отрядов Украины Дмитрий Заборин, останки рядового Юрина и сержанта Топольяна остались в Харькове:

- Полгода подготовки закончились отказом российской стороны дать коридор. Но Божьи мельницы мелют медленно, но верно, так что этот вопрос тоже решится, как решаются любые вопросы. Времени только жаль, да и сын Топольяна немолод.