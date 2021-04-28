В Приморье мужчина открыл стрельбу по подросткам

В поселке Новошахтинский 60-летний мужчина выстрелил из пневматического ружья по группе подростков, один из них получил тяжелое ранение, сообщает СУ СК по Приморскому краю.

Известно, что между подозреваемым и несовершеннолетними возник конфликт: дети кидали камни в ограждение придомовой территории мужчины. В ответ владелец дома выстрелил из ружья. 13-летний мальчик получил тяжелое ранение грудной клетки живота.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.