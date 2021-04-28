Житель Хабаровского края признан виновным в реабилитации нацизма

Житель города Амурска признан виновным в реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК РФ).

Установлено, что в октябре 2019 года он разместил в соцсети "информацию, отрицающую факты, установленные приговором Международного военного трибунала". Кроме того, распространил ложные сведения о деятельности Советского Союза во время Второй мировой войны.

"Уголовное дело возбуждалось по оперативном материалам, собранным сотрудниками центра по противодействию экстремизма УМВД России по Хабаровскому краю и УФСБ России по Восточному военному округу", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

56-летнему мужчине назначен один год и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступление против личности.