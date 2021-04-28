Нижегородские спасатели достали двух мужчин из колодца, один погиб

В деревне Бурцево Богородского муниципального округа спасатели достали из колодца двух мужчин. Один из пострадавших скончался.

Информация о происшествии поступила в ГУ МЧС по Нижегородской области в полдень, сообщили в пресс-службе ведомства. К месту были направлены сотрудники 174-й пожарно-спасательной части 26-го пожарно-спасательного отряда. Очевидцы рассказали, что пострадавшие мужчины не смогли выбраться из колодца самостоятельно.

Доставать их пришлось с помощью спасательного устройства и с применением дыхательных аппаратов. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать. Второго мужчину спасти не удалось. Причина происшествия устанавливается.