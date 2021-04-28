Кемеровчанина задержали с 4 кг наркотиков в пылесосе

В Новосибирске заключен под стражу кемеровчанин, который подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

37-летнего ранее судимого мужчину оперативники наркоконтроля задержали при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" на выходе из склада транспортной компании. Туда безработный житель столицы Кузбасса приехал за посылкой с наркотиками. Как выяснилось, он, выполняя роль межрегионального наркокурьера, регулярно получал оптовые партии наркотических средств в условленных местах, фасовал их и сбывал бесконтактным способом.

При досмотре задержанного оперативники обнаружили в коробках пылесос и оборудование для мойки, где было спрятано десять полимерных пакетов с веществом бежевого цвета, общим весом свыше четырех кило. Экспертиза показала, что это мефедрон.

- Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, его расследование продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.