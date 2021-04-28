В Красноярске запретили жечь костры и жарить шашлыки

Новости

Заболеваемость коронавирусом в России опустилась ниже порогового уровня 10:35
В Петербурге задержали двух бойцов ММА за драку в поезде 10:33
Лавров раскрыл подробности составления списка недружественных стран 10:21
Исследование: Проще всего на работу устроиться медикам 10:21
Во время партии ЧМ по шашкам у российской спортсменки забрали флаг 10:11
Во ФСИН опровергли, что Михаила Абызова доставили в суд на носилках 10:10
Госсекретарь США: Нам важен открытый диалог с Россией 10:00
Россия срочно направляет медпомощь в Индию 09:56
В гражданский оборот в РФ введено почти 1,3 млн доз "ЭпиВакКороны" 09:50
Главврач московской "скорой помощи" рассказал о принципах работы с COVID-19 09:49
Жертвами пожара в хостеле в центре Риги стали восемь человек 09:43
Евросоюз грозит Швеции судом из-за непризнания Холокоста 09:36
Политолог: Зеленский продает газ по завышенным ценам 09:34
В Москве задержали водителя с 1500 неоплаченных штрафов 08:56
Вечный огонь озарит путь антифашистской борьбы в Словакии 08:52
В парламент Болгарии внесли предложение о закупке "Спутника V" 08:49
Врач назвал симптомы для немедленного вызова скорой помощи 08:44
Россияне оценили внешний вид российских денег 08:41
В Москве потеплеет до плюс 30 08:10
Новосибирца осудили за публичные призывы к терроризму в соцсетях 08:06
Цифровые люди: студенты обсудили влияние цифры на молодежь 07:24
Лавров: Войны в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать 07:14
Врачи объяснили, как распознать укус инфицированного клеща 06:57
В США пострадавшие от пандемии рестораны смогут воспользоваться грантами 06:47
В Индию начали поступать жизненно важные медицинские средства со всего мира 06:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 10:12
Рубрика: Власть

В Красноярске запретили жечь костры и жарить шашлыки

Текст: Дмитрий Машуков

С 30 апреля в столице Красноярского края, на территории садовых и огородных обществ и в большинстве районов региона вводится особый противопожарный режим.

Фото: iStock
Сибирякам запретили жарить шашлыки на майские праздники

Он предполагает ограничения на использование открытого огня. Запрещено, в частности, разводить костры, жечь траву, отходы, бытовой мусор, проводить пожароопасные работы, сообщает мэрия Красноярска.

Ограничения связаны с тем, что в городе ежедневно регистрируются пожары. Горит сухая растительность на склонах холмов, пустырях, вдоль дорог, в парках.

Воздержаться от приготовления шашлыков на дачах и в черте города настоятельно попросил руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярска Александр Нестеров.

За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы от двух тысяч (для граждан) до 400 тысяч рублей (для юридических лиц).

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

Роспотребнадзор ужесточил контроль за прилетевшими из Индии
Минсельхоз прокомментировал информацию о подорожании гречки
Школы и вузы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Пентагон сообщил об атаке на корабли ВМС США в Персидском заливе
КС РФ разрешил обращать взыскание на единственное жилье должников
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию