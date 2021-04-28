В Красноярске запретили жечь костры и жарить шашлыки

С 30 апреля в столице Красноярского края, на территории садовых и огородных обществ и в большинстве районов региона вводится особый противопожарный режим.

Он предполагает ограничения на использование открытого огня. Запрещено, в частности, разводить костры, жечь траву, отходы, бытовой мусор, проводить пожароопасные работы, сообщает мэрия Красноярска.

Ограничения связаны с тем, что в городе ежедневно регистрируются пожары. Горит сухая растительность на склонах холмов, пустырях, вдоль дорог, в парках.

Воздержаться от приготовления шашлыков на дачах и в черте города настоятельно попросил руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярска Александр Нестеров.

За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы от двух тысяч (для граждан) до 400 тысяч рублей (для юридических лиц).