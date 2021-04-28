Жителя Норильска задержали за оправдание международного терроризма

Сотрудники управления ФСБ России по Красноярскому краю пресекли на севере региона деятельность сторонника терроризма, сказано в сегодняшнем сообщении ведомства.

По данным правоохранительных органов, житель Норильска, находящийся под влиянием приверженца радикального ислама, опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" тексты, оправдывающие и одобряющие терроризм, - в частности, деятельность запрещенной в РФ международной организации "Исламское государство".

Дома у северянина обнаружена экстремистская литература, добавили в ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, 13 апреля по материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело против живущего в Норильске гражданина Украины, который вербовал россиянина для участия в экстремистской деятельности.