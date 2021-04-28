Стало известно, когда в Петербург придет тепло

С 30 апреля в Петербург придет долгожданное потепление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного синоптика Северной столицы Александра Колесова.

С 1 по 3 мая температура воздуха будет варьироваться от 10 до 12 градусов. Осадки не ожидаются.

Резкое похолодание, которое обрушилось на европейскую часть России, обуславливается циклоном. Сейчас температура воздуха в Петербурге на несколько градусов ниже нормы. Несколько раз горожане даже замечали снег.

По словам Колесова, 28 и 29 апреля циклон постепенно будет уходить из города, воздух прогреется до 5-7 градусов, но снег с дождем не исключен.