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28.04.2021 15:52
Рубрика: Власть

В Петербурге спустили на воду тральщик "Петр Ильичев"

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Средне-Невского завода Фото: Пресс-служба Средне-Невского завода
Фото: Пресс-служба Средне-Невского завода

В Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" - "Петр Ильичев". Тральщик строят на Средне-Невском судостроительном заводе.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Главнокомандующим ВМФ России Николай Евменов на торжественной церемонии отметил, что корабли данной серии уже хорошо зарекомендовали себя в море.

"Петр Ильичев" является шестым кораблем данной серии, четыре уже передали Министерству обороны РФ, еще столько же - находятся в разной степени строительства.

Тральщики проекта 12700 относятся к новому поколению, они в состоянии бороться с минами как в воде, так и в морском грунте. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, при строительстве данных кораблей используют новейшие российские технологии, которые не имеют аналогов в мировом судостроении. И это касается прежде всего самого большого в мире корпуса из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса на 20 процентов меньше металлического, а срок службы неограничен.

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