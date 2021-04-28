В Волгоградской области прорвало плотину

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту прорыва возведенной в декабре прошлого года плотины на ерике Каширин рядом с хутором Репино Среднеахтубинского района.

Пресс-служба ведомства сообщает, что на место происшествия выехал прокурор района Вадим Дубилин.

По результатам проверки будет дана правовая оценка эффективности расходования бюджетных средств, качеству и безопасности выполненных работ.

Как информирует ТАСС со ссылкой на начальника отдела ГО и ЧС Среднеахтубинского муниципального района Алексея Равчеева, под уплотнительными плитами с правой стороны плотины размыло грунт.

Он уточнил, что угрозы населению нет, сама плотина не повреждена и работает в штатном режиме.